В Ємені, як і в інших країнах на Близькому Сході, на туристів чекає багато унікальних споруд. Втім, палац на вершині скелі "Дар-аль-Хеджар", який ще називають "Замком Імама", вражає своєю особливістю, адже споруда ніби "зрослася" зі скелею, на вершині якої розташована. Більше про Плац Імама – читайте в матеріалі.

Розташована пам'ятка архітектури на вершині скелі в долині Wadi Dhahr, що за 15 кілометрів від міста Сана – столиці Ємену, інформує Novate.

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На жаль, оригінальна споруда була зруйнована турками багато століть тому. Проте сьогодні є змога побачити відносно нову будівлю, але не менш красиву. Назву свою палац отримав через останнього Імама (священник у мусульман), який правив країною – Ях'я бен Мухаммед Гамід-ад-Дін.



Будівля стоїть на доволі високій скелі / Фото Novate

Саме цей правитель побудував та використовував семиповерхову споруду для прийому високопоставлених гостей і послів, а також власного проживання.

Всередині облаштували 35 кімнат, третина з яких були створені для особистого користування Імама. Окрім господарських та "офіційних" кімнат тут також було окреме приміщення для гарему правителя.



До оформлення фасаду підійшли доволі скрупульозно / Фото Novate

Цікавим архітектурним рішенням, яким може похвалитися палац-фортеця – це прорубаний в скелі колодязь. Його шахта проходить через всі поверхи, тому доступ до води організований зсередини палацу.

Інтер'єр на відміну від зовнішнього вигляду не вражав розкішшю, яка притаманна більшості правителів на Близькому Сході. Кімнати всередині були доволі аскетичними, особливо ті, які були створені особисто для Імама.



Інтер'єри значно поступаються у розкоші більшості палацам в цьому регіоні / Фото Novate

Зараз численними терасами та прекрасними краєвидами, які відкриваються з гори, можуть милуватися усі охочі, адже сьогодні резиденція є музеєм.

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