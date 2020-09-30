"Дом венгерской музыки" – именно так называется проект нового современного концертного зала в Будапеште. Здание разместится в парке и будет иметь прозрачные стены и дырявую крышу. Больше о новым концертном зале в Венгрии – читайте в материале.

Открытие зала запланировано на 2021 год, сообщает Archdaily.

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Проект, разработанный архитектором Соу Фуджимото, строится на месте разрушенных офисных зданий. Структура проекта уже завершена, а знаковый крыша уже постепенно приобретает форму. Монументальные стеклянные стены являются самыми крупными по площади в Европе.



Здание пока в процессе строительства / Фото Archdaily

Наряду с концертным залом расположен парк с озером Варослигет. Новое здание займет примерно 3000 квадратных метров площади.



Внутри зал планируют оформить в классическом стиле / Фото Archdaily

Характерный крыша здания – это визуальное изображение вибрационных звуков, сформированных от волн, со стеклянными боковыми стенками, сделанными для открытости и доступности, тогда как конструкции с отверстиями, предназначенными для поддержки крыши – похожи на ветви деревьев,

– так описал архитектор свой труд.

Новое здание должно оживить этот район города и привлечь сюда горожан. В 2019 году проект получил награду за лучшее европейское общественное здание.

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