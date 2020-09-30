З дірявим дахом: в Будапешті будують сучасний концертний зал – фото
"Будинок угорської музики" – саме так називається проєкт нового сучасного концертного залу в Будапешті. Будівля розміститься в парку та матиме прозорі стіни і дірявий дах. Більше про новий концертний зал в Угорщині – читайте в матеріалі.
Відкриття залу заплановано на 2021 рік, повідомляє Archdaily.
Схоже: У вигляді блискучої салатниці: в Роттердамі з'явиться масштабне депо-музей – фото
Проєкт, який розроблений архітектором Соу Фуджімото, будується на місці зруйнованих офісних будівель. Структура будівлі вже завершена, а знаковий дах вже поступово набуває форми. Монументальні скляні стіни є найбільшими за площею в Європі.
Будівля поки в процесі будівництва / Фото Archdaily
Поряд з концертним залом розташований парк із озером Варослігет. Нова будівля займе приблизно 3000 метрів квадратних площі.
Всередині зал планують оформити в класичному стилі / Фото Archdaily
Характерний дах будівлі – це візуальне зображення вібраційних звуків, сформованих від хвиль, із скляними бічними стінками, зробленими для відкритості та доступності, тоді як конструкції з отворами, призначеними для підтримки даху – схожі на гілки дерев,
– так описав архітектор свою працю.
Нова будівля повинна оживити цей район міста та привабити сюди містян. У 2019 році проєкт отримав нагороду за найкращу європейську громадську будівлю.
Вас зацікавить: Майже 5 мільйонів доларів на освітлення: стадіон для футбольної команди в Америці вражає – фото
Дивіться більше фото проєкту концертного залу з Будапешту:
-
З дірявим дахом: в Будапешті будують сучасний концертний зал – фотосьогодні , 10:24
-
У вигляді космічного корабля: в Гонконзі з'явиться багаторівневий паркінг від Захи Хадід – фото24 вересня , 17:03
-
На дерев'яних ніжках: в Японії архітектор побудував обвуглений чайний будиночок – фото23 вересня , 10:36