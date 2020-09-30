"Будинок угорської музики" – саме так називається проєкт нового сучасного концертного залу в Будапешті. Будівля розміститься в парку та матиме прозорі стіни і дірявий дах. Більше про новий концертний зал в Угорщині – читайте в матеріалі.

Відкриття залу заплановано на 2021 рік, повідомляє Archdaily.

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Проєкт, який розроблений архітектором Соу Фуджімото, будується на місці зруйнованих офісних будівель. Структура будівлі вже завершена, а знаковий дах вже поступово набуває форми. Монументальні скляні стіни є найбільшими за площею в Європі.



Будівля поки в процесі будівництва / Фото Archdaily

Поряд з концертним залом розташований парк із озером Варослігет. Нова будівля займе приблизно 3000 метрів квадратних площі.



Всередині зал планують оформити в класичному стилі / Фото Archdaily

Характерний дах будівлі – це візуальне зображення вібраційних звуків, сформованих від хвиль, із скляними бічними стінками, зробленими для відкритості та доступності, тоді як конструкції з отворами, призначеними для підтримки даху – схожі на гілки дерев,

– так описав архітектор свою працю.

Нова будівля повинна оживити цей район міста та привабити сюди містян. У 2019 році проєкт отримав нагороду за найкращу європейську громадську будівлю.

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Дивіться більше фото проєкту концертного залу з Будапешту: