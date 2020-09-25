В нидерландском городе Роттердам строят музей-депо. Внешне он будет напоминать большую салатницу с зеленью наверху. Коллекция на более чем 150 000 предметов будет содержаться в здании с блестящим фасадом. Облицовка будет состоять из 6609 квадратных метров стекла, которые разделены на 1664 зеркальных панелей. Больше о масштабный проект из Нидерландов – читайте в материале.

Наверху планируют обустроить фасад с рестораном и деревьями, а общая высота сооружения составляет 35 метров, информирует Archdaily.

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Каждое выставочное помещение в музее будет иметь отдельный климатический контроль. В совокупности будет организовано пять разных климатических зон, которые применили в соответствии с произведений искусства, изготовленных из различных материалов: металла, пластика, органики / неорганики и фотографии.



"Салатница" расположена рядом с парком / Фото Archdaily

Главной изюминкой своего проекту разработчики называют центральный зал – атриум с перекрещенными лестницами и стеклянными перегородками.

Этот атриум проведет посетителей к выставочным залам, предлагая им уникальный опыт и возможность узнать, как музей содержит и заботится о своей коллекции искусств. Художественные выставки сделаны во всем здании, начиная с вестибюля на первом этаже и продолжая по всему пути через здание.



Главный зал сочетают со всеми другими с помощью лестницы / Фото Archdaily

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В ресторан, что на крыше, можно будет добраться экспресс-лифтом с первого этажа. Именно крыша предлагает посетителям невероятные виды на город Роттердам.

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