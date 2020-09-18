В собственности Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса большой список объектов недвижимости. Однако, недавно стало известно, что один из своих особняков звездная пара решила продать. Элитный дом прямо на пляже в Малибу обошелся новому владельцу в 6,775 миллионов долларов. Больше о доме – читайте в материале.

Особняк построен на первой линии от моря среди похожих строений, сообщает Architectural Digest.

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Актриса и спортсмен приобрели дом в Джереми Пивен в прошлом году за 6,6 миллиона долларов и планировали обновить большую часть интерьера, но вместо этого решили его перепродать, и заработать на разнице.



Пара решила продать один из своих домов / Фото Compass Viathe Grosby Group

Предыдущий владелец оформил жилье в стилях, присущих Юго-Восточной Азии. На террасе третьего этажа создали открытое джакузи.



Со всех спален открывается вид на океан / Фото Compass Viathe Grosby Group

К тому же развлекательные помещения здесь занимают большую часть нижнего уровня вместе с комнатой-кинотеатром.

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