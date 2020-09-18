У власності Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса у власності великий список обєктів нерухомості. Проте, нещодавно стало відомо, що один із своїх особняків зіркова пара вирішила продати. Елітний будинок просто на пляжі в Малібу обійшовся новому власнику у 6,775 мільйонів доларів. Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Особняк побудований в першій лінії від моря серед схожих будов, повідомляє Architectural Digest.

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Акторка та спортсмен придбали будинок у Джеремі Півена минулого року за 6,6 мільйона доларів і планувала оновити більшу частину інтер'єру, але натомість вирішили його перепродати, та заробити на різниці.



Пара вирішила продати один зі своїх будинків / Фото Compass Viathe Grosby Group

Попередній власник оформив житло у стилях, які притаманні Південно-Східній Азії. На терасі третього поверху створили відкрите джакузі.



З усіх спалень відкривається краєвид на океан / Фото Compass Viathe Grosby Group

До того ж розважальні приміщення тут займають більшу частину нижнього рівня разом з кімнатою-кінотеатром.

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