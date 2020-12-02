Архитектурный проект, который реализовали на острове Милос, что в Греции, возвели по математической диаграмме от украинского математика Георгия Вороного, которая датирована еще XIX веком. Резиденция частично погружена в землю, а общая площадь проекта составляет 90 000 квадратных метров. Больше о масштабном проекте на греческом острове Милос – читайте в материале.

Проект реализовывала архитектурная фирма DECA Architecture, сообщает Dwell.

Популярное: Как пасхальные яйца: в Иране построили село из цветных купольных домов – невероятные фото

Владелец не хотел сводить огромные здания и вмешиваться во внешний вид побережья. В результате приняли решение построить 5 отдельных помещений в разных точках земельного участка. Все здания были частично погружены в землю.



Владелец обладает огромным участком на краю острова / Фото Dwell

Размещение различных зданий созданы по диаграмме украинского математика Георгия Вороного. За ней метрическое пространство разбивается на отдельные участки. Они определены расстояниями до заданной дискретной множества изолированных точек этого пространства.

Именно по этой форме общую площадь участка поделили на площадки, которые по диаграмме станут идеальным распределением.



Каждая здание имеет площадь, которая определена математически / Фото Dwell

Определив эти пункты, мы включили их в формулу Вороного для получения органической сетки,

– рассказал разработчик.

На территории участка есть небольшой дом на две спальни с потрясающим видом на океан. Другое помещение вмещает виллу на четыре спальни.



Дома частично погружены в землю / Фото Dwell

Проект реализовывали в течение 10 лет, ведь каждый сантиметр – от открытых бетонных и каменных стен снаружи, к шлифованному бетону, деревянных шкафов и скульптурных мраморных раковин внутри, здесь продуман. Подбор материалов происходил через интуитивное восприятие архитектора.

Еще: В Стамбуле появилась детская площадка будущего: что в ней особенного – фото

По словам разработчиков, благодаря этой диаграмме интерьер здания является "плавным и понятным".

Смотрите больше фото архитектурного проекта по диаграмме украинском: