Как пасхальные яйца: в Иране построили село из цветных купольных домов – невероятные фото
Купольная архитектура является обычной для иранских городов и сел, но их обычно красят в простые и сдержанные цвета. Однако на острове Ормуз построили целую деревню, состоящее только из купольных разноцветных домов. Больше о купольных домах – читайте в материале.
Ормуз расположен в стратегическом для Ирана Персидском заливе, пишет Archdaily.
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Местные жители несмотря на жизнь на острове не живут изолированными и часто посещают материк, используя лодки. Впрочем, суровые иранские законы здесь не так жестко регламентируют жизнь людей, поэтому именно на острове Ормуз решили построить "цветовое" сообщество.
Большинство местных жителей ежедневно добираются на материк / Фото Archdaily
Спроектировала село иранская архитектурная фирма, а строительством занимались жители острова.
Все дома имеют схожее планирование / Фото Archdaily
Проект состоит из множества мелкомасштабных куполов, которые построены с помощью инновационной и одновременно простой техники с использованием утрамбованной земли и песка.
Интерьеры в домах также отличаются яркими цветами / Фото Archdaily
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Назвали этот проект "Отечная земля". В смесь глины и песка при строительстве добавляли различные красители, а также гравий или камень. Здания расположены очень близко друг к другу и вместе образуют радужную топографию острова Ормуз.
Смотрите больше фото цветных купольных домов:
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