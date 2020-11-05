Будинок з надзвичайно відомим колишнім власником на вулиці, яку називають "Billionaire's Row" у місті Палм-Біч, що у Флориді, нещодавно був проданий за 36 мільйонів доларів. Цей особняк у 1980 році придбало зіркове подружжя – Джон Леннон та Йоко Оно незадовго до того, як музиканта застрелили біля його будинку в Нью-Йорку. Більше про елітний будинок Леннона – читайте в матеріалі.

Будинок виконано в іспанському середземноморському стилі, повідомляє Architectural Digest.

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Відома пара ніколи насправді і не відвідувала свою нерухомість у Палм-Біч. Навіть купуючи будинок у 1980 році, вони попросили рієлтора сфотографувати будівлю.



Леннон купив будинок, в якому так і не побував / Фото Architectural Digest

Після придбання будинку у Леннона та Оно були плани на капітальний ремонт, який дружина рок-зірки врешті-решт завершила після смерті останнього. Втім, уже в 1986 році продала його за 3,15 мільйона доларів.



Ціна на будинок сильно завищена / Фото Architectural Digest

Споруджене архітектором Аддісоном Мізнером у 1919 році, житло в іспанському стилі має ліпну зовнішність та теракотову черепицю. Інтер'єр резиденції на сім спалень зберігає атмосферу надмірної розкоші, яка була притаманна тому періоду.



Інтер'єри оформлені у осучасненому класичному стилі / Фото Architectural Digest

Так, приміщення загальною площею 130 квадратних метрів оформлене такими деталями, як численні люстри та великі французькі двері, що займають цілу стіну їдальні та забезпечують прекрасний краєвид на басейн і океан.



Тут величезна прибудинкова територія / Фото Architectural Digest

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До цього всього, особняк стоїть на території площею пів гектара, де є гараж на три автомобілі, два басейни, тенісні корти, вихід на пляж та альтанку.