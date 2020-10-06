В Дубае является столицей ОАЭ завершают строительство огромного выставочной площадки. Выставка в инновационном городке должна открыться уже 20 октября, но из-за пандемии ее перенесли. Созданием собственных стендов занимаются более 190 стран, среди которых и Украина. Как выглядят сейчас сооружения на выставке – читайте в материале.

Выставку перенесли на октябрь 2020 года, а между тем в ней согласились принять участие еще больше стран чем ожидалось, сообщает Archdaily.

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Организаторы ожидают привлечь миллионы посетителей, а общая площадь выставки составит около 438 гектаров. После окончания праздника многочисленные сооружения планируют использовать в будущем.



Выставочный парк строят на юге Дубае / Фото Archdaily

Каждая страна-участник получает небольшую площадь на возведение павильона, где и будет проходить выставка достижений и инновационных проектов этой страны.

Кроме временных павильонов, здесь возведут 82 постоянных зданий, а общее пространство планируют озеленить.



В будущем выставочный центр станет технологическим парком / Фото Archdaily

Также на территории выставки установят более 1000 солнечных панелей, к тому же возведут крупнейший в мире лифт, который одновременно способен перевозить 160 человек.

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