В Дубаї, що є столицею ОАЕ завершують будівництво величезного виставкового майданчика. Виставка в інноваційному містечку мала б відкритися вже 20 жовтня, але через пандемію її перенесли. Створенням власних стендів та інсталяцій займаються понад 190 країн, серед яких і Україна. Як виглядають зараз споруди на виставці – читайте в матеріалі.

Виставку перенесли на жовтень 2020 року, а тим часом у ній погодились взяти участь ще більше країн ніж очікувалось, повідомляє Archdaily.

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Організатори очікують залучити мільйони відвідувачів, а загальна площа виставки становитиме близько 438 гектарів. Після закінчення свята численні споруди планують використовувати у майбутньому.



Виставковий парк будуватимуть на півдні Дубаї / Фото Archdaily

Кожна країна-учасник отримує невелику площу на зведення павільйону, де і відбуватиметься виставка досягнень та інноваційних проєктів цієї країни.

Окрім тимчасових павільйонів, тут зведуть 82 постійні будівлі, а загальний простір планують озеленити.



В майбутньому виставковий центр стане технологічним парком / Фото Archdaily

Також на території виставки встановлять понад 1000 сонячних панелей, до того ж зведуть найбільший у світі ліфт, який одночасно здатен перевозити 160 осіб.

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Дивіться більше фото виставкового центру в Дубаї: