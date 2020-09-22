На северо-востоке Индии в городе Кишангарх работает инновационный промышленный комплекс, производит продукцию из мрамора. Особенностью этой фабрики является ее фасад – здание покрыто отходами производства. Больше о мраморным заводе в Индии – читайте в материале.

Здание спроектирована архитекторами компании Urbanscape, сообщает Inhabitat.

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Архитекторы отмечают, что здание имеет затонувшие внутренние дворы и каменный фасад, который изготовленным из собственных строительных отходов комплекса.



Владельцы фабрики стремятся сделать ее экологичнее / Фото Inhabitant

Фабрика считается одной из ведущих производителей и поставщиков мрамора в стране, поэтому компания просто должна была внедрить этот камень в свой дизайн. Кроме того, следовало показать уважение компании к окружающей среде и природе.

Фасад состоит из мраморных экранов, которые изготавливали с использованием остатков камня из соседнего каменного карьера и фактических отходов камня, образующихся на самой строительной области. Такой фасад также обеспечивает защиту от солнца и представляет устойчивую альтернативу расточительству обрезков мрамора.



На крыше также решили установить солнечные панели / Фото Inhabitant

Часть сооружения нацелена в землю, чтобы оставаться прохладным в теплые летние месяцы и теплым зимой. Мраморный фасад и углубления в землю позволило сооружении сократить потребление электричества на 40%.

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