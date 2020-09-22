На північному сході Індії у місті Кішангарх працює інноваційний промисловий комплекс, що виготовляє продукцію з мармуру. Особливістю цієї фабрики є її фасад – будівля покрита відходами з виробництва. Більше про мармуровий завод в Індії – читайте в матеріалі.

Будівля спроєктована архітекторами компанії Urbanscape, повідомляє Inhabitat.

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Архітектори зазначають, що будівля має затонулі внутрішні двори та кам'яним фасадом, який виготовленим із власних будівельних відходів комплексу.



Власники фабрики прагнуть зробити її екологічнішою / Фото Inhabitant

Фабрика вважається однією з провідних виробників та постачальників мармуру в країні, тож компанія просто повинна була впровадити цей камінь у свій дизайн. Крім того, слід було показати повагу компанії до навколишнього середовища та природи.

Фасад складається з мармурних екранів, які виготовляли з використанням залишків каменю з сусіднього кам'яного кар'єру та фактичних відходів каменю, що утворюються на самій будівельній ділянці. Такий фасад також забезпечує захист від сонця та представляє стійку альтернативу марнотратству обрізків мармуру.



На даху також вирішили встановити сонячні панелі / Фото Inhabitant

Частина споруди заглиблена в землю, щоб залишатися прохолодною в теплі літні місяці та теплою взимку. Мармуровий фасад та заглиблення в землю дозволило споруді скоротити споживання електрики на 40%.

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