В Нью-Йорке открыли первый в США магазин "Daily Paper". Фасад здания украшают около 13000 сплющенных алюминиевых банок, а узоры на стенах отсылает африканские и нидерландские мотивы. Больше о необычный фасад магазина в Нью-Йорке – читайте в материале.

Двухэтажный магазин расположен на углу одной из улиц Манхэттена, информирует Dezeen.

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Бренд "Daily Paper" базируется в Амстердаме, а его учредители имеют африканское происхождение. Именно поэтому оформление магазина апеллирует к стилям, которые присущие обоим направлениям.



Магазин обустроили в заброшенном здании / Фото Dezeen

Здание магазина раньше было забито досками и почти не подлежало ремонту, но сейчас оно полностью отреставрировано, а крыша напоминает традиционные крыши в нидерландских таунхаусах.



Дверная ручка напоминает герб Кении / Фото Dezeen

В качестве отделки для фасада здесь использованы тысячи переработанных белых, зеленых и черных банок для различных напитков.

Для создания этого фасада, по нашим подсчетам, было использовано в целом от 13 с половиной тысяч до 14 тысяч переработанных банок – все вручную вырезаны, сжатые, склеенные и привинчены на панелях,

– рассказали дизайнеры.



Интерьер тоже отличается белизной стен / Фото Dezeen

Сам фасад окрашен в белый цвет, а внутри на полу выложена мозаика.

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На лестнице, ведущей на второй этаж магазина, изображена история "Daily Paper", который сегодня выпускает коллекции одежды, вдохновленные афрофутуризмом.

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