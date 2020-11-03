В Нью-Йорку відкрили перший у США магазин "Daily Paper". Фасад споруди прикрашають близько 13 тисяч сплющених алюмінієвих банок, а візерунки на стінах нагадують африканські та нідерландські мотиви. Більше про незвичний фасад магазину в Нью-Йорку – читайте в матеріалі.

Двоповерховий магазин розташований на куті однієї з вулиць Мангеттену, інформує Dezeen.

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Бренд "Daily Paper" базується в Амстердамі, а його засновники мають африканське походження. Саме тому оформлення магазину апелює до стилів, що притаманні обом напрямам.



Магазин облаштували в закинутій будівлі / Фото Dezeen

Будівля магазину раніше була забита дошками і майже не підлягала ремонту, але зараз вона повністю відреставрована, а дах нагадує традиційні дахи в нідерландських таунхаусах.



Дверна ручка нагадує герб Кенії / Фото Dezeen

В ролі оздоблення для фасаду тут використані тисячі перероблених білих, зелених та чорних банок для різних напоїв.

Для створення цього фасаду, за нашими підрахунками, було використано в цілому від 13 з половиною тисяч до 14 тисячі перероблених банок – усі вручну вирізані, стиснуті, склеєні та пригвинчені на панелях,

– розповіли дизайнери.



Інтер'єр теж вирізняється білизною стін / Фото Dezeen

Сам фасад пофарбований у білий колір, а всередині на підлозі викладена мозаїка.

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На сходах, що ведуть на другий поверх магазину, зображена історія "Daily Paper", який сьогодні випускає колекції одягу, що натхненні афрофутуризмом.

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