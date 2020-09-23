Американский архитектурная студия CCY Architects отремонтировала дом 80-х годов в городе Аспен, штат Колорадо. Главной особенностью жилья являеться комната для музыки – именно в этом месте фасад решили сделать перфорированным в таком порядке, чтобы прохожие могли читать ноты. Больше о жилье с музыкальной комнатой в США – читайте в материале.

Владельцы дома любят классическую музыку, поэтому в музыкальной комнате стоит фортепиано, сообщает Dezeen.

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Вырезы на фасаде расположены так, чтобы была возможность проследить ноты одного из ноктюрнов известного композитора эпохи романтизма Фредерика Шопена.



Трудно ошибиться в расположении музыкальной комнаты / Фото Dezeen

Таким образом, для создания музыкального "росписи" архитекторы взяли композицию Шопена и транспортировали ее на металл. Размер и количество дыр указывают на то, какую именно ноту нужно взять.



Прочитать музыкальное произведение сможет не каждый / Фото Dezeen

Сначала планировалось сделать легкую реконструкцию здания, ведь оригинальный викторианский дом был поврежден огнем и оставался пустым в течение 10 лет.

Но в результате пришлось делать пристройку к уцелевшей части. В ней размещены комнаты для гостей и музыкальная комната с фортепиано.



На фортепиано играет жена владельца дома / Фото Dezeen

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Архитекторы сохранили оригинальные обожженные балки в доме и сделали небольшую перепланировку жилых помещений, чтобы чувствовать себя просторнее.

Сам дом снаружи, а также лестницы сделаны из стали. Спальня и кухня окрашены в белый, а часть стен облицована деревом.

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