Между Данией и Германией проложат самый длинный в мире подземный автомобильный и железнодорожный тоннель. Недавно ряд компаний, которые будут реализовывать проект получили зеленый свет на реализацию замысла. Больше про инновационный проект – читайте в материале.

После окончания строительства преодолеть 18 километров под водой можно будет за 10 минут на автомобиле, и всего за 7 минут на поезде, сообщает Archdaily.

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Всего к проекту привлекли 10 различных архитектурных и инженерных фирм. Тоннель призван соединить датский регион Лолланд-Фальстер с немецким Шлезвиг-Гольштейном, которых разделяет Балтийское море.



Автодорога будет погружаться в море / Фото Archdaily

Этот один из крупнейших инфраструктурных объектов во всей Европе за последнее время призван развивать пассажиропоток и торговлю между двумя странами.

Смотрите видеопрезентацию проекту строительства тоннеля:

Проект представляет из себя электрифицированную двухколейную железную дорогу и четырехполосную автомагистраль и обойдется странам в 7 миллиардов евро. Тоннель будут отливать по частям на суше, а уже под водой скреплят их вместе.



"Разрез" будущего тоннеля / Фото Archdaily

Полое бетонное сооружение будет размешатся на морском дне на глубине 16 метров. С датской стороны строить тоннель начнут с 1 января 2021, а через полтора года - с стороны Германии. Официальное открытие планируется на середину 2029-го.

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Смотрите больше фото туннеля между Данией и Германией: