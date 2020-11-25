Відома архітектурна компанія Foster + Partners представила проєкт футуристичного транспортного хабу з Китаю під назвою "Гуанмін хаб". Нове містечко буде орієнтоване на транзит, а всі будівлі тут будуть засаджені зеленню. Більше про масштабний транспортний хаб з Китаю – читайте в матеріалі.

Новий хаб повинен стати вузловою станцією між Гонконгом, Гуанчжоу та Шеньчженю, пише Archdaily.

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За проєктом, тут планують створити "розумне місто, яке підтримує потік людей і товарів завдяки надійній інфраструктурі, ефективним транспортним мережам, надійним державним службам та пишній зелені".



Швидкісні потяги проходитимуть по ізольованій частині міста / Фото Archdaily

Foster + Partners розробила новий генеральний план, де перетнуться три лінії метро, високошвидкісна залізниця та широкі автомобільні дороги.



Так виглядатиме новий хаб вночі / Фото Archdaily

Розробники обіцяють, що новий центр буде однаково комфортний і для пішоходів та велосипедистів, для яких створять мережу тротуарів та доріжок.

Сам проєкт оточений лісом, тож розробники вирішили інтегрувати зелень і на території хабу. Усі станції метро тут будуть підземними, тож на поверхні звільнилось місце для створення офісних споруд.



Офісні будівлі і зелень сформують основу для транспортного центру / Фото Archdaily

Це буде лісова брама в Шеньчжень, яку також пов'яжуть з усією навколишньою інфраструктурою,

– розповів один з розробників проєкту.



Так виглядатиме одна із станцій метро / Фото Archdaily

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Транспортно-орієнтована забудова максимізує не лише зручності для водіїв та пасажирів метро, але й створить зручні площі, громадські зручності та віддасть пріоритет пішоходам.