В Мексике на берегу океана открыли новый гостиничный комплекс, который погружен в джунгли. Всего в комплекс входят 8 отдельных вилл и одно общее помещение. Курорт получил отдельный пляж, пышную растительность вокруг и особую атмосферу покоя. Больше о новом курорте в Мексике – читайте в материале.

Владельцем курорта является выходец из ЮАР, и он хотел, чтобы клиенты отеля почувствовали "африканские мотивы" во время отдыха, пишет Archdaily.

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На вершине холма, который окружен джунглями, есть общее пространство с кухней, столовой и бассейном. Зато виллы могут вместить до 20 гостей одновременно.



Курорт не будет людным, ведь одновременно здесь могут проживать только 20 человек / Фото Archdaily

Сами виллы характеризуются гавайским стилем архитектуры с крышами из сухой пальмы. Такая кровля помогает домикам сохранять прохладу и одновременно иметь минимальное влияние на окружающую среду.



Террасы в окружении джунглей делают отель популярным / Фото Archdaily

Мебель в номерах изготовлена из местного дерева Гуанакасте, которое устойчиво к повышенной влажности и солености. Стены покрасили в белый цвет, чтобы создать контраст с деревом. Оригинальные деревянные двери и окна были отреставрированы и модернизированы, а полы облицевали плиткой тераццо.



Интерьеры отличаются контрастом между коричневым и белым цветом / Фото Archdaily

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Каждый номер имеет маленькую террасу с видом на Тихий океан, а неподалеку пляжа владельцы отеля создали небольшую платформу для занятий йогой.

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