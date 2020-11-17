Гавайська архітектура: в Мексиці біля океану відкрили атмосферний готельний комплекс – фото
В Мексиці на березі океану відкрили новий готельний комплекс, який занурений у джунглі. Загалом до комплексу входять 8 окремих вілл та одне загальне приміщення. Курорт отримав окремий пляж, пишну рослинність навколо та особливу атмосферу спокою. Більше про новий курорт в Мексиці – читайте в матеріалі.
Власником курорту є виходець з ПАР, тож він хотів, щоб клієнти готелю відчули "африканські мотиви" під час відпочинку, пише Archdaily.
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На вершині пагорба, який оточений джунглями, є спільний простір з кухнею, їдальнею та басейном. Натомість вілли можуть вмістити до 20 гостей одночасно.
Курорт не буде людним, адже одночасно тут можуть проживати лише 20 осіб / Фото Archdaily
Самі вілли характеризуються гавайським стилем архітектури з дахами з сухої пальми. Така покрівля допомагає будиночкам зберігати прохолоду та водночас мати мінімальний влив на навколишнє середовище.
Тераси в оточенні джунглів роблять готель популярним / Фото Archdaily
Меблі в номерах виготовлені з місцевого дерева Гуанакасте, яке стійке до підвищеної вологості та солоності. Стіни пофарбували в білий колір, щоб створити контраст з деревом. Оригінальні дерев'яні двері та вікна були відреставровані та модернізовані, а підлоги облицювали плиткою тераццо.
Інтер'єри вирізняються контрастом між коричневим та білим кольором / Фото Archdaily
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Кожен номер має маленьку терасу з краєвидом на Тихий океан, а неподалік пляжу власники готелю створили невелику платформу для занять йогою.
Дивіться більше фото готельного комплексу з Мексики:
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