Пражская набережная считается одной из самых красивых во всей Европе. Здесь вдоль реки с обеих сторон сделаны каменные валы, которые укрепляют берега Влтавы, а также придают прочности прибрежной земле. Именно внутри такого вала городские власти решили создать общественные пространства и коммерческие помещения. Что получилось в итоге – читайте в материале.

Всего было создано 20 таких "хранилищ", каждое из которых имеет выход к реке через окна в виде иллюминаторов, сообщает Archdaily.

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В новообразованных норках разместят кафе, клубы, студии, мастерские, галереи, библиотеки, помещения для встреч и общественные туалеты.

Иллюминаторы выходят на реку Влтаву / Фото Archdaily

Большинство помещений будут сдаваться в аренду частным лицам. Целью разработчиков было создать общественные пространства, которые соединят город и реку.

Окна довольно тяжелые / фото Archdaily

Порталы к помещениям сделаны так, чтобы минимально вмешиваться во внешний вид каменных стен. Именно поэтому архитекторы решили сделать входы в виде иллюминаторов, которые уже успели прозвать "глазами" города.

Входы кроме прямого назначения, также будут иметь вентиляционную функцию, и пропускать солнечный свет внутрь.

Внутри обустроили пространства под разное назначение / Фото Archdaily

Эллиптические поворотные окна из органического стекла имеют толщину 7 сантиметров и диаметр 5,5 метров весят примерно 2,5 тонны. Каждое из них будет иметь уникальную форму и благодаря своим размерам являются, пожалуй, самыми большими поворотными окнами в мире. Открывают и закрывают иллюминаторы большие двигатели.

Проект себя удачно зарекомендовал в Праге / Фото Archdaily

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Всего в Праге создали 14 таких помещений.

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