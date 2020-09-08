Празька набережна вважається однією з найкрасивіших в усій Європі. Тут вздовж річки з обох боків зроблені кам'яні вали, які укріплюють береги Влтави, а також надають міцності прибережній землі. Саме всередині такого валу міська влада вирішила створити громадські простори та комерційні приміщення. Що вийшло в результаті – читайте в матеріалі.

Загалом було створено 20 таких "сховищ", кожне з яких має вихід до річки через вікна у вигляді ілюмінаторів, повідомляє Archdaily.

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В новоутворених сховках розмістять кафе, клуби, студії, майстерні, галереї, бібліотеки, приміщенням для зустрічей та громадські туалети.



Ілюмінатори виходять на річку Влтаву / Фото Archdaily

Більшість приміщень здаватимуться в оренду приватним особам. Метою розробників було створити публічні простори, які з'єднають місто та річку.



Вікна є доволі важкими / Фото Archdaily

Портали до приміщень зроблені так, щоб мінімально вручатись у зовнішній вигляд кам'яних стін. Саме тому архітектори вирішили зробити входи у вигляді ілюмінаторів, які вже встигли прозвати "очима" міста.

Входи окрім прямого призначення, також матимуть вентиляційну функцію, та пропускатимуть сонячне світло всередину.



Всередині облаштували простори під різне призначення / Фото Archdaily

Еліптичні поворотні вікна з органічного скла мають товщину 7 сантиметрів та діаметр 5,5 метрів важать приблизно 2,5 тонни. Кожне з них матиме унікальну форму і завдяки своїм розмірам є, мабуть, найбільшими поворотними вікнами у світі. Відчиняють та зачиняють ілюмінатори великі двигуни.



Проєкт себе вдало зарекомендував у Празі / Фото Archdaily

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Загалом в Празі створили 14 таких приміщень.

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