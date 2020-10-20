Компанія Google представила проєкт перетворення центру міста Сан-Хосе, що у штаті Каліфорнія. Розроблений як корпоративний кампус, проєкт "Downtown West" виведе громадський простір на новий рівень, а також збільшить кількість паркових ділянок. Тут з'являться нові офісні споруди, житлові будинки та комерційні приміщення. Більше про проєкт – читайте в матеріалі.

Загальна площа проєкту становить понад 32 гектари, пише Archdaily.

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За словами розробників, вони мають намір зробити так, щоб район відчувався не як традиційна корпоративна забудова, а простір, який орієнтований на мешканців.



Новий район буде повністю пішохідним / Фото Archdaily

Планується побудувати близько 5,900 житлових будинків, а також понад 46 тисяч квадратних метрів для розміщення роздрібних магазинів, ресторанів та культурних центрів. Офісні приміщення матимуть загальну площу у майже 700 тисяч квадратних метрів.



Загальний план проєкту / Фото Archdaily

Оновлений центр сполучать з іншими районами Сан-Хосе велосипедними та пішохідними доріжками.



Змін зазнає і набережна міста / Фото Archdaily

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Розробка передбачає встановлення низки елементів дизайну, разом з центральною площею під назвою The Gateway. Трансформація чекає і набережну, яка стане "зеленішою" та більш доступною для прогулянок.