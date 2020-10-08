Архитектурная компания Herzog & de Meuron спроектировала первую среднюю школу в Швейцарии, которая будет размещена прямо на крыше торгового центра в Базеле. Учебное заведение разместят рядом с новым жилым комплексом на севере столицы Швейцарии. Больше о необычный проект – читайте в материале.

Жилой комплекс будет состоять из трех многоэтажных домов и большого торгового центра с полноценной школой рядом, пишет Archdaily.

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Цель проекта – создать прецедент для будущих городских застроек, ведь часто инфраструктура района отстает от количества жителей. Школа на крыше позволяет экономить участки в городе.

Общий генеральный план проекту предусматривает создание около 800 квартир в трех домах, два зеленые просторы, место встреч, торговый центр, а также кафе, рестораны и школу.



Рестораны и кафе разместятся прямо под школой / Фото Archdaily

Школа и многофункциональная гимназия по вечерам будут работать для спортивных клубов, ассоциаций и других мероприятий. В свою очередь, сады и другие открытые площадки будут постоянно доступными для жителей жилого комплекса и общественности.



Вся территория будет озеленена / Фото Archdaily

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Проект уже полностью готов и ждет утверждения. Если архитекторы получат зеленый свет, то строительство начнется уже в 2021 году.