В городе Кастро Марим переделали общественную сауну, которая теперь внешне похожа на большое яйцо. Разработчики говорят, что дизайн проекта ссылается еще на античные традиции, а общественная сауна положит начало возрождению утраченной культуры.

Сауна появилась рядом с многоэтажным жилым домом, сообщает Archdaily.

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Внешне просторная комната напоминает гигантское яйцо с отверстиями наверху.

Форма сауны удивляет посетителей / Фото Archdaily

Внутри сауна имеет овальную форму, а вместо традиционных деревянных лавок здесь сделаны мраморные возвышения.

По словам дизайнеров, мрамор является одним из самых приятных на ощупь материалов, а также он всегда сохраняет прохладу. Во время посещения сауны клиенты будут слышать медленное капание воды.

Отверстия наверху пропускают внутрь солнечный свет / Фото Archdaily

В большой комнате есть душ и краны с холодной водой. У сауны сделаны места отдыха с шезлонгами.

Сегодня общественные бани – настоящая редкость для португальцев, ведь с ними постоянно боролись правители страны. Но сама культура посещения саун была довольно распространена в Португалии на протяжении веков.

Весь интерьер здесь выполнен в светлых тонах / Фото Archdaily

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Поэтому дизайнеры сегодня взялись возрождать забытую традицию.

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