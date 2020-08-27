У місті Кастро Марім переробили громадську сауну, яка тепер зовні схожа на велике яйце. Розробники кажуть, що дизайн проєкту посилається ще до античної традиції, а громадська сауна покладе початок відродження втраченої культури.

Сауна з'явилась поряд з багатоповерховим житловим будинком, повідомляє Archdaily.

Популярне: В Японії у парку з'явився прозорий громадський туалет – фото

Зовні простора кімната нагадує велетенське яйце з отворами нагорі.



Форма сауни дивує відвідувачів / Фото Archdaily

Всередині сауна має овальну форму, а замість традиційних дерев'яних лавок, тут зроблені мармурові підвищення.

За словами дизайнерів, мармур є одним з найприємніших на дотик матеріалів, а також він завжди зберігає прохолоду. Під час відвідування сауни відвідувачі чутимуть повільне крапання води.



Отвори нагорі пропускають всередину сонячне світло / Фото Archdaily

У великій кімнаті є душ та крани з холодною водою. Біля сауни зроблені місця відпочинку з шезлонгами.

Сьогодні громадські лазні справжня рідкість для португальців, адже з ними постійно боролись правителі країни. Але сама культура відвідування саун є доволі поширеною в Португалії протягом століть.



Весь інтер'єр тут виконаний у світлих тонах / Фото Archdaily

Читайте також: У формі величезного диска: В Уругваї відкриють перший меморіал жертвам коронавірусу – фото

Тому дизайнери сьогодні взялись відроджувати забуту традицію.

Дивіться більше фото громадської лазні у вигляді яйця: