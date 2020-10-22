Мати свій готель є поширеним явищем серед знаменитостей. Винятком не стали і музиканти зі світовим іменем. Дехто відкриває п'ятизіркові апартаменти з відповідним сервісом, а хтось вважає за краще вигадати і втілити в життя концепцію власного хостелу. Більше про готелі, власниками яких є відомі музиканти – читайте в матеріалі.

Пропонуємо вашій увазі готелі зі США та Швеції, повідомляє Architectural Digest.

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3 кращих готелів, якими володіють відомі музиканти

Готель Oxbow, О Клер, штат Вісконсін (США)



Джастін Вернон не забуває звідки він родом / Фото Architectural Digest

Музикант, який нагороджений премією Греммі, Джастін Вернон (вокаліст гурту "Бон Айвер") є власником готелю у рідному містечку, де проживає майже 70 тисяч осіб.

Вернон відкрив готель Oxbow у 2016 році, відродивши старе занедбане приміщення. Будівля розрахована на 30 номерів, а інтер'єр оформлений мінімально, але у співпраці з місцевими художниками, вокаліст створив вінтажний настінний розпис у деяких номерах. Також тут є ресторан з живою музикою. Номери тут доступні пересічному туристу.

Pop House, Стокгольм (Швеція)



Кожна деталь в готелі ретельно продумана / Фото Architectural Digest

Поп-будинок на 49 номерів розпочав роботу у 2013 році. Його власник Б'єрн Ульвеуc – колишній член гурту ABBA. Кожен номер тут має абсолютно різне оформлення, щоб відвідувач зміг обрати свій улюблений. Правда відпочивати тут доволі дорого навіть за шведськими мірками. Сам Ульвеус справді пишається своїм дітищем.

Цей готель унікальний, і я думаю, що наші гості відчувають це, щохвилини, коли заходять всередину і чують музику. Те, як персонал витримує цілий день пісні ABBA, для мене загадка,

– жартує гітарист.

Cardozo South Beach, Маямі-Біч, Флорида (США)



Маямі-Біч – найпопулярніше місто для морського відпочинку на Сході США / Фото Architectural Digest

Володарка п'яти нагород Греммі Глорія Естефан сьогодні має нову пристрасть керувати фешенебельним готелем на 41 кімнату разом зі своїм чоловіком Еміліо. Велике білосніжне приміщення в стилі арт-деко, яку вони переобладнали минулого року, розташована на Оушн-Драйв у популярному курорті на березі Атлантичного океану.

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Будівля була розроблена Генрі Хохаузером у 1939 році та має вигини і лінії, що символізують хвилі океану. Проживання тут обійдеться теж доволі дорого.