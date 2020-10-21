Горный курорт, который стал известным благодаря сериалу "Удивительная миссис Мейзел" действительно принимал гостей, но из-за пандемии коронавируса его выставили на аукцион. Владельцы хотели получить около 6 миллионов долларов за весь комплекс, апеллируя к популярности главного помещения, засветилось в сериале. Больше о элитном курорте из сериала "Удивительная миссис Мейзел" – читайте в материале.

Курорт был построен еще в 60-х годах прошлого века, и расположен недалеко от Нью-Йорка, сообщает Dwell.

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Сериал



Рейчел Броснахан в сериале / Фото Dwell

Актриса Рэйчел Броснахан в сериале "Удивительная миссис Мейзел" сыграла роль Мириам "Мидж" Мейзел. По сюжету, от главной героини идет человек Джоэл через роман на стороне. Миссис Мейзел, которая была образцовой женой и домохозяйкой, остается с двумя детьми.

От безысходности она идет в клуб, в котором ранее ее бывший муж читал стендапы (в основном неудачно). Удача улыбается Мейзел и та быстро завоевывает популярность.

Упомянутый дом появляется в нескольких эпизодах, когда Мейзел присоединяется к своим родителям на ежегодных каникулах на горном курорте.

Курорт



Столько людей здесь отдыхали только в сериале / Фото Dwell

Показан в сериале курорт действительно принимал гостей с 1869 года. Главное здание находится на берегу озера, а общая площадь рекреационной зоны составляет более 400 гектаров. Главной особенностью известной сооружения есть отдельная комната с боулингом и баром, а на территории есть несколько отдельных коттеджей.

Курорт способен вместить 250 гостей одновременно, также здесь есть несколько полей для гольфа и почти 2 километра пляжа.

Проблемы



Инфраструктура здесь очень хорошая / Фото Dwell

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Несмотря на небольшую популярность из-за сериала, курорт уже долгое время является убыточным. Пандемия коронавируса, похоже, окончательно добила терпения владельцев и они выставили его на продажу. Впрочем, пока не было ни одного желающего, который готов выложить 6 миллионов долларов за эту собственность.

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