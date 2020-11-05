Архитектурная фирма датского архитектора Хеннинга Ларсена в сотрудничестве с известным автомобильным производителем Volkswagen представила разработку генерального плана Вольфсбурга. Прототип города будущего предусматривает экологические дома и высокий уровень инклюзивности. Больше о новом плане для Вольфсбурга – читайте в материале.

К созданию настоящего проекту присоединилось много специалистов из разных областей, среди которых и крупнейший автопроизводитель в городе – Volkswagen, сообщает Archdaily.

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Новый генплан предусматривает создание прототипа малого урбанизма площадью более 16 гектаров в районе Нордкопф.



Город ориентирован на пешеходов и автомобилистов / Фото Archdaily

Мы разрабатываем инклюзивный город на человеческих условиях – подход, который означает делать акцент на социальной жизни и доступности,

– объяснили архитекторы.



Общественные пространства будут призваны объединять общество / Фото Archdaily

По словам разработчиков, новый план для города станет испытательной площадкой для самых современных технологий мобильности в мире. Также в Вольфсбург хотят привлечь молодых специалистов.



Город может стать хабом молодых специалистов / Фото Archdaily

Кроме экологических домов в плане предусмотрено создание современной инфраструктуры. Для этого расширят железнодорожный и автомобильный вокзал.



В городе создадут больше зеленых зон и общественных пространств / Фото Archdaily

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Разработчики объясняют, что даже после того, как пассажиры покидают кафе и инновационные центры, местные жители будут заполнять общественные площади и рестораны района.