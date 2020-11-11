Грамотна реставрація: в Берліні стильно оновили історичне приміщення пошти – фото
На Hauptstrasse, що в Берліні, місцева архітектурна фірма оновила історичне приміщення пошти. На цьому місці додали дві будівлі для комерційних цілей, а район навколо став одним з найжвавіших в місті. Нове приміщення отримало коричневий фасад, який обкладений декоративною цеглою. Більше про оновлення поштової будівлі в Німеччині – читайте в матеріалі.
Сучасний ансамбль будівель має загальну площу у 32 тисячі квадратних метрів, повідомляє Archdaily.
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Окрім пошти в оновленій будівлі розмістять офіси, ресторани, магазини та навіть кілька квартир. Таким чином колись занедбана будівля стала притягати мешканців міста.
Будівля розташована в історичному центрі міста / Фото Archdaily
Враховуючи, що будівля пошти має архітектурну цінність, вона перебуває під охороною. В результаті архітектори буди змушені зберегти первинний вигляд будівлі. Йдеться про колір фасаду, кількість поверхів та визначений розмір вікон.
Будівля отримала склепінчасті двері / Фото Archdaily
Найбільших змін зазнав дах, де були встановлені додаткові вікна з терасами.
Нові будівлі також були обладнані цегляними фасадами, щоб краще вписуватись в історичний ансамбль, одночасно переймаючи та розширюючи традиції історично захищених споруд.
Декоративна цегла вдало інтегрувалась у фасад / Фото Archdaily
За допомогою передових технологій, цегляної кладки та геометрії, історична пам'ятка та стратегії параметричного проєктування 21 століття були хитро поєднані.
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Дивіться більше фото оновленої будівлі пошти в Берліні:
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