На Hauptstrasse, що в Берліні, місцева архітектурна фірма оновила історичне приміщення пошти. На цьому місці додали дві будівлі для комерційних цілей, а район навколо став одним з найжвавіших в місті. Нове приміщення отримало коричневий фасад, який обкладений декоративною цеглою. Більше про оновлення поштової будівлі в Німеччині – читайте в матеріалі.

Сучасний ансамбль будівель має загальну площу у 32 тисячі квадратних метрів, повідомляє Archdaily.

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Окрім пошти в оновленій будівлі розмістять офіси, ресторани, магазини та навіть кілька квартир. Таким чином колись занедбана будівля стала притягати мешканців міста.



Будівля розташована в історичному центрі міста / Фото Archdaily

Враховуючи, що будівля пошти має архітектурну цінність, вона перебуває під охороною. В результаті архітектори буди змушені зберегти первинний вигляд будівлі. Йдеться про колір фасаду, кількість поверхів та визначений розмір вікон.



Будівля отримала склепінчасті двері / Фото Archdaily

Найбільших змін зазнав дах, де були встановлені додаткові вікна з терасами.

Нові будівлі також були обладнані цегляними фасадами, щоб краще вписуватись в історичний ансамбль, одночасно переймаючи та розширюючи традиції історично захищених споруд.



Декоративна цегла вдало інтегрувалась у фасад / Фото Archdaily

За допомогою передових технологій, цегляної кладки та геометрії, історична пам'ятка та стратегії параметричного проєктування 21 століття були хитро поєднані.

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