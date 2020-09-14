На севере Эфиопии местная архитектурная фирма построила две каменные лоджии. Главная цель этих отельчиков – подарить тишину и покой для жителей больших городов, ведь из окон зданий открывается потрясающий вид на горы, которые увенчаны скалистыми церквями. Больше о лоджиях – читайте в материале.

Владельцы надеются, что в будущем такие гостиницы будут строить по всей стране, сообщает Archdaily.

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Архитекторы специально отказались от строительства многоэтажных сооружений, чтобы создать собственную уникальную концепцию.



Архитекторы удачно объединили местные традиции строительства с гостиничным бизнесом / Фото Archdaily

Чтобы отдать дань местным архитектурным традициям, обе лоджии расположены в пределах одного двора, который огорожен каменным забором. Сами отели также построены из камня и имеют круглую форму.



Двор является неотъемлемой частью архитектуры местных / Фото Archdaily

По словам разработчиков, в таком суровом климате люди ищут убежища, которое им дает именно огороженный двор.

Дом – это замкнутое пространство, а большой двор – это его опора,

– говорит один из разработчиков.

Сухие каменные стены, деревянные потолки и зеленые крыши испокон веков использовали местные для строительства собственных домов.



Дерево и камень – основные материалы для строительства гостиниц / Фото Archdaily

Лоджии имеют несколько окон и один дверной проем. Внутри им присущ такой же строгий интерьер с отсутствующей облицовкой, деревянными полами и грубой мебелью из различных материалов.

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