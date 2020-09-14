Грубый интерьер и сухая пустыня: в Эфиопии построили каменные лоджии – фото
На севере Эфиопии местная архитектурная фирма построила две каменные лоджии. Главная цель этих отельчиков – подарить тишину и покой для жителей больших городов, ведь из окон зданий открывается потрясающий вид на горы, которые увенчаны скалистыми церквями. Больше о лоджиях – читайте в материале.
Владельцы надеются, что в будущем такие гостиницы будут строить по всей стране, сообщает Archdaily.
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Архитекторы специально отказались от строительства многоэтажных сооружений, чтобы создать собственную уникальную концепцию.
Архитекторы удачно объединили местные традиции строительства с гостиничным бизнесом / Фото Archdaily
Чтобы отдать дань местным архитектурным традициям, обе лоджии расположены в пределах одного двора, который огорожен каменным забором. Сами отели также построены из камня и имеют круглую форму.
Двор является неотъемлемой частью архитектуры местных / Фото Archdaily
По словам разработчиков, в таком суровом климате люди ищут убежища, которое им дает именно огороженный двор.
Дом – это замкнутое пространство, а большой двор – это его опора,
– говорит один из разработчиков.
Сухие каменные стены, деревянные потолки и зеленые крыши испокон веков использовали местные для строительства собственных домов.
Дерево и камень – основные материалы для строительства гостиниц / Фото Archdaily
Лоджии имеют несколько окон и один дверной проем. Внутри им присущ такой же строгий интерьер с отсутствующей облицовкой, деревянными полами и грубой мебелью из различных материалов.
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