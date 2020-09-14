На півночі Ефіопії місцева архітектурна фірма побудувала дві кам'яні лоджії. Головна мета цих готельчиків – подарувати тишу та спокій для мешканців великих міст, адже з вікон приміщень відкривається приголомшливий вид на гори, які увінчані скелястими церквами. Більше про лоджії – читайте в матеріалі.

Власники сподіваються, що в майбутньому такі готелі будуватимуть по усій країні, повідомляє Archdaily.

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Архітектори спеціально відмовились від будівництва багатоповерхових споруд, щоб створити власну унікальну концепцію.



Архітектори вдало поєднали місцеві традиції будівництва з готельним бізнесом / Фото Archdaily

Щоб віддати шану місцевим архітектурним традиціям, обидві лоджії розташовані в межах одного подвір'я, яке обгороджене кам'яним парканом. Самі готелі також збудовані з каменю та мають круглу форму.



Двір є невід'ємною частиною архітектури місцевих / Фото Archdaily

За словами розробників, в такому суворому кліматі люди шукають притулку, якого їм дає саме обгороджене подвір'я.

Дім – це замкнутий простір, а великий двір – це його опора,

– говорить один з розробників.

Сухі кам'яні стіни, дерев'яні стелі та зелені дахи споконвіку використовували місцеві для будівництва власних помешкань.



Дерево та камінь – основні матеріали для будівництва готелів / Фото Archdaily

Лоджії мають кілька вікон та один дверний отвір. Всередині їм притаманний такий самий суворий інтер'єр з відсутнім облицюванням, дерев'яними підлогами та грубими меблями з різноманітних матеріалів.

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