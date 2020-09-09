Бунгало площадью 50 квадратных метров появилось в маленьком городке Литибу на побережье Тихого океана, в Мексике. Жилая площадь помещения разделена на два отдельных бунгало, а между ними сделан полуоткрытый коридор. Больше о доме со странной планировкой – читайте в материале.

Основным строительным материалом для этого дома стал бетон, сообщает Archdaily.

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По словам разработчиков, климат был главным двигателем дизайна. Несмотря на бетонный каркас, помещение имеет соломенные потолки, что дало ему естественную вентиляцию.



Сельские домики в этом регионе часто имеют именно такие крыши / Фото Archdaily

И внутри, и снаружи дом решили не облицовывать – единственным покрытием здесь стала лепнина, которую использовали вместо краски, чтобы избежать накопления влаги в стенах.



Интерьер в доме получился довольно "холодным" из-за голых стен / Фото Archdaily

Из бетона также частично сделана мебель и полки, а остальные элементы здесь деревянные.



Бетонная здесь даже кровать / Фото Archdaily

Спальня в доме отделена от остальных комнат небольшим коридором, который также выполняет функцию террасы, так как является полуоткрытым. Крыша здесь бетонная, но с большим круглым вырезом.

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