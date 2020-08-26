Хрустальный дворец: в Великобритании представили проект временного здания парламента – фото
Британский архитектор Норман Фостер предложил проект временного здания для Палаты Лордов – британского парламента. По плану, здание можно будет легко демонтировать, а его элементы использовать повторно. Такие меры вызваны потребностью депутатов переехать на новое место пока нынешнее здание будут реставрировать.
Временное сооружение похоже на хрустальный дворец, сообщает Dezeen.
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Проект временного парламента будет выглядеть как точная копия Палаты Общин вместе с офисами для 650 членов парламента, только она будет завернута в защитную стеклянную и стальную оболочку.
Проект пока не утвержден / Фото Archdaily
Здание возведут рядом с Вестминстерским аббатством, где и заседает так называемая Палата Лордов и Палата Общин. Сам "Westminster Abbey" планируют закрыть на реконструкцию, которая обойдется государству в 4 миллиарда фунтов. Историческое здание строилось с перерывами между 1840 и 1870 годами.
Зал заседаний парламента Великобритании / Фото On The Luce
Временное здание будет стоить 300 миллионов фунтов, к тому же его позже будут использовать повторно.
Реставрация аббатства планируется осуществляться в течение шести лет с начала 2025 года. Однако Фостер считает, что его структура может быть построена за 28 месяцев, что позволит членам парламента переселиться раньше.
Архитектор считает, что его проект обойдется дешево / Фото Dezeen
Это экономит огромное количество денег и времени,
– рассказал Фостер.
Архитектор разработал свое здание, похожее на стеклянный и железный хрустальный дворец Джозефа Пакстона, который был построен для размещения большой выставки 1851 года в Лондоне.
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Всего, на конкурс дизайна здания временного парламента, заявки подали 10 архитекторов, поэтому пока неизвестно какой именно утвердят.