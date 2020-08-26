Британський архітектор Норман Фостер запропонував проєкт тимчасової будівлі для Палати Лордів – британського парламенту. За планом, будівлю можна буде легко демонтувати, а її елементи використати повторно. Такі заходи викликані потребою депутатів переїхати на нове місце поки теперішню будівлю реставруватимуть.

Тимчасова споруда схожа на кришталевий палац, повідомляє Dezeen.

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Проєкт тимчасового парламенту виглядатиме як точна копія Палати Громад разом з офісами для 650 членів парламенту, тільки вона буде загорнута у захисну скляну та сталеву оболонку.



Проєкт поки не затверджений / Фото Archdaily

Споруду зведуть поряд з Вестмінстерським абатством, де і засідає так звана Палата Лордів та Палата Громад. Сам "Westminster Abbey" планують закрити на реконструкцію, яка обійдеться державі у 4 мільярди фунтів. Історична будівля будувалася з перервами між 1840 та 1870 роками.



Зала засідань парламенту Великої Британії / Фото On The Luce

Тимчасова будівля коштуватиме 300 мільйонів фунтів, до того ж її пізніше використовуватимуть повторно.

Реставрація Абатства планується здійснюватися протягом шести років з початку 2025 року. Однак Фостер вважає, що його структура може бути побудована за 28 місяців, що дозволить членам парламенту переселитися раніше.



Архітектор вважає, що його проєкт обійдеться дешево / Фото Dezeen

Це економить величезну кількість грошей і часу,

– розповів Фостер.

Архітектор розробив свою будівлю подібну до скляного та залізного кришталевого палацу Джозефа Пакстона, який був побудований для розміщення Великої виставки 1851 року в Лондоні.

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Загалом на конкурс дизайну будівлі тимчасового парламенту заявки подало 10 архітекторів, тож поки невідомо який саме затвердять.