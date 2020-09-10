Архітектурна студія Ménard Dworkind реалізувала проєкт витонченого кедрового будиночка для відпочинку з сауною на лісистому схилі пагорба в Канаді. Приміщення має великі панорамні вікна та насичений інтер'єр з деревяним облицюванням. Більше про лісовий будиночок – читайте в матеріалі.

Будинок з'явився в провінції Квебек, повідомляє Dezeen.

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Зовнішнє облицювання невеликого приміщення зроблене з білого кедра з розрахунком, що з часом він потемніє і буде зливатись з навколишнім середовищем.



І зовні і зсередини облицювання тут дерев'яне / Фото Dezeen

Попри те, що в будинку є багато панорамних вікон, він також обладнаний віконницями.

Будинок можна повністю закрити для захисту від стихій, або відкрити, щоб сюди проникло світло,

– розповів один з проєктантів.



Панорамні вікна обладнані віконницями / Фото Dezeen

Всередині архітектори вирішили використати фанеру з червоної сосни, дуба та ялиці. Чорною фанерою облицювали спальню, пральню та ванну кімнату.

Кухня, їдальня та вітальня тут утворюють один загальний простір, посередині якого поставили піч на дровах.



Будинок призначений для відпочинку власника за містом / Фото Dezeen

Підлога в будинку бетонна, а стіни ванної кімнати покриті блідим деревом та білою мозаїчною плиткою з підставкою для раковини.

Будинок стоїть окремо від невеликої сауни, та пов'язаний з нею криволінійними сходами, що ведуть вниз по схилу пагорба. Сауна оснащена душем просто неба та гамаком для відпочинку.



Сам будинок зведений на невеличкому пагорбі / Фото Dezeen

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Метою будівництва, за словами розробників, є створення місця, яке дозволяє втекти від міського життя, надаючи своїм гостям можливість зміцнити зв'язок з природою.

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