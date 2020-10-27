Ще в травні цього року відомий винахідник та підприємець Ілон Маск написав у Twitter, що хоче продати свій особняк в Лос-Анджелесі, а нещодавно з'явився покупець. Колишній будинок відомого актора Джина Вайлдера викупив його племінник. Більше про елітну нерухомість Маска – читайте в матеріалі.

Особняк розташований в елітному районі Лос-Анджелеса – "Bel Air", пише Architectural Digest.

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Головною умовою під час продажу було: в жодному разі не зносити його. Щоб потенційний покупець виконав побажання Ілона, останній навіть скинув ціну з ринкової 9,5 мільйонів доларів до 7.



Будинок має дуже вигідне розташування / Фото Business Insider

Найцікавіше, що покупцем особняка, який раніше належав легенді Голлівуду Джину Вайлдеру, стала Елізабет Хантер – дружина племінника Вайлдера. Тож Маск може бути цілком спокійним, адже покупець точно не планує зносити нерухомість.



Перед будинком розташований відкритий басейн / Фото Business Insider

Сам будинок площею у 260 квадратних метрів стоїть на ділянці площею 0,7 гектара. Садибу звели ще у 1951 році. Будівля має п'ять спалень та стільки ж ванних кімнат. Також тут є гостьовий котедж та басейн і висока стіна з живоплотів, що забезпечують максимальну конфіденційність.



Так виглядає кухня в будинку / Фото Business Insider

Насправді Ілон Маск ніколи не жив у маєтку Вайлдера, але використовував його для освітніх цілей. Зокрема сюди ходили навчатись діти винахідника, а також кількох працівників з його підприємств.



Насправді в цьому особняку Маск ніколи не мешкав / Фото Business Insider

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Окрім проданої вілли, в Маска є ще 5 об'єктів нерухомості, які він теж збирається продати. Так, винахідник прагне позбутися усіх своїх будинків.