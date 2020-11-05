Архітектурна фірма данського архітектора Хеннінга Ларсена у співпраці з відомим автомобільним виробником Volkswagen презентувала розробку генерального плану Вольфсбурга. Прототип міста майбутнього передбачає екологічні будинки та високий рівень інклюзивності. Більше про новий план для Вольфсбурга – читайте в матеріалі.

До створення теперішнього проєкту долучилось багато спеціалістів з різних галузей, серед яких і найбільший автовиробник у місті – Volkswagen, повідомляє Archdaily.

Схоже: Google пропонує повністю переробити центр міста у США: деталі та фото проєкту

Новий генплан передбачає створення прототипу малого урбанізму площею понад 16 гектарів в районі Нордкопф.



Місто орієнтоване на пішоходів та автомобілістів / Фото Archdaily

Ми розробляємо інклюзивне місто на людських умовах – підхід, який означає робити акцент на соціальному житті та доступності,

– пояснили архітектори.



Громадські простори будуть покликані об'єднувати громаду / Фото Archdaily

За словами розробників, новий план для міста є випробувальним майданчиком для найсучасніших технологій мобільності у світі. Також у Вольфсбург хочуть привабити молодих спеціалістів.



Місто може стати хабом молодих спеціалістів / Фото Archdaily

Окрім екологічних будинків у плані передбачене створення сучасної інфраструктури. Задля цього розширять залізничний та автомобільний вокзал.



В місті створять більше зелених зон та громадських просторів / Фото Archdaily

Актуальне: З нуля: в Південній Кореї побудують абсолютно нове інноваційне місто – фото

Розробники пояснюють, що навіть після того, як пасажири залишають кафе та інноваційні центри, місцеві жителі заповнюватимуть громадські площі та ресторани району.