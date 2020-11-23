В городе Ганновер, что в Германии, появился дом, который полностью построили из мусора. При строительстве использовали бытовые, строительные и производственные отходы. Современный коттедж содержит некоторые новые материалы, а также кухонное и сантехническое оборудование, но остальные вещи когда-то были отходами. Больше о доме из мусора в Германии – читайте в материале.

Коттедж из мусора расположен в районе Кронсберг, пишет DW.

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Коттедж с общей площадью в 150 квадратных метров хоть и построен из отходов, но получил новые инженерные коммуникации, арматуру и бытовую технику.



Так дом выглядит снаружи / Фото DW

Здание такого типа является первым в Германии, а создатели надеются мотивировать крупные строительные компании использовать вторичные материалы при строительстве. По оценкам именно строительная отрасль генерирует более половины всех отходов в стране.



Двери и окна удалось спасти из дома, который сносили / Фото DW

Внешне коттедж имеет современный вид и облицован темными панелями и стеклом. Интерьер сделан в стиле ретро с элементами футуризма. Для потолка здесь использовали старые деревянные панели, которые демонтировали со старой сауны. Облицовка стен в ванной комнате выполнили с использованием крышек от бутылок из-под пива, а лестницы получили стальные опоры из дома, который недавно снесли.



Вместо керамической плитки, в ванной использовали крышки / Фото DW

Также здесь есть двери и оконные рамы, которые спасли от свалки, а сам коттедж построен в основном из дерева, хотя и внешне облицован декоративным кирпичом.

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По словам создателей, несмотря на использование большого количества подержанных вещей, чтобы дом был энергоэффективным, иногда в него надо вложить немалые деньги.