У місті Ганновер, що в Німеччині, з'явився будинок, який повністю збудували зі сміття. Під час будівництва використали побутові, будівельні та виробничі відходи. Сучасний котедж містить деякі нові матеріали, а також кухонне та сантехнічне обладнання, але решта речей колись були відходами. Більше про будинок зі сміття в Німеччині – читайте в матеріалі.

Котедж зі сміття розташований в районі Кронсберг, пише DW.

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Котедж із загальною площею у 150 квадратних метрів хоч і збудований із відходів, але отримав нові інженерні комунікації, арматуру та побутову техніку.



Так будинок виглядає зовні / Фото DW

Будівля такого типу є першою у Німеччині, а творці сподіваються мотивувати великі будівельні компанії використовувати вторинні матеріали під час будівництва. За оцінками саме будівельна галузь генерує понад половину від усіх відходів в країні.



Двері та вікна вдалось врятувати з будинку, який зносили / Фото DW

Зовні котедж має сучасний вигляд та облицьований темними панелями та склом. Інтер'єр зроблений у стилі ретро з елементами футуризму. Для стелі тут використали старі дерев'яні панелі, які демонтували зі старої сауни. Облицювання стін у ванній кімнаті виконали з використанням кришок від пляшок з-під пива, а сходи отримали сталеві опори з будинку, який нещодавно знесли.



Замість керамічної плитки, у ванній використали кришки / Фото DW

Також тут є двері та віконні рами, які врятували від смітника, а сам котедж збудований переважно з дерева, хоч і зовні облицьований декоративною цеглою.

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За словами творців, попри використання великої кількості вживаних речей, щоб будинок був енергоефективним, інколи в нього треба вкласти немалі гроші.