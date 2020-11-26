Известный рок-музыкант Пол Саймон стремится продать свою усадьбу в штате Коннектикут, что в США. Вилла с земельным участком в почти 13 гектаров стоит 12 миллионов долларов. Интересно, что ранее Саймон уже пытался продать усадьбу за 14 миллионов, но покупателей не нашлось. Больше о вилле Пола Саймона – читайте в материале.

Музыкант приобрел имение под названием Ханаан еще в 2002 году, пишет Architectural Digest.

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Пол Саймон был известен в 60-х годах прошлого века как участник фолк-рок-дуэта Simon & Garfunkel. Сегодня музыкант пытается продать свое имение постоянно опуская на него цену. 18 лет назад Саймон приобрел усадьбу за более 16 миллионов долларов, но сегодня просит на 5 миллионов дешевле.



В доме музыкант жил большую часть своей жизни / Фото Architectural Digest

Само имение было возведено еще в 1938 году и имеет площадь в 792 метра квадратных. Здание имеет шесть спален и восемь полноценных ванных комнат, с пятью каминами. Интересна гостиная, которая может похвастаться целой стеной встроенных книжных полок от пола до потолка.



Внешне дом оформлен в стиле кантри / Фото Architectural Digest

Также продавцы отмечают кухню с закругленным уголком для завтрака. Во дворе расположен открытый бассейн и гостевой дом на 222 квадратных метра. Именно в гостевом доме музыкант записал свои последние четыре альбома.



Внутри дом имеет минималистичный ремонт / Фото Architectural Digest

На территории поместья растет магнолия, медный бук и сахарный клен, а также здесь есть пруд, окруженным лугами и множеством извилистых пешеходных троп. Жене музыканта особенно нравился сад, где по ее словам "можно пройти 30-минутную прогулку и быть при этом все время в своем дворе".

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Рядом с домом есть открытый бассейн / Фото Architectural Digest