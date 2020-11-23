По 1 миллион долларов: в США на продажу выставили дом-паук – фото
Коттедж в стиле ретро, который расположен в Лос-Анджелесе, выставили на продажу за 1 миллион долларов. Дом, который имеет каркасную форму "ноги паука", содержит три спальни и расположен во дворе площадью 1,6 Гетари. Больше о доме – читайте в материале.
Дом расположен на юго-востоке от центра Лос-Анджелеса, пишет Dwell.
Актуальное: Дом призраков: в Ирландии выставили на продажу виллу, которую посещал сам дьявол – фото
Коттедж состоит из залитых на месте бетонных стен с балочным крышей и делится на две части – основная имеет площадь в 250 квадратных метров, а другая – 46.
Дом спрятан за высокой живой изгородью / Фото Dwell
Здание спрятано за живой изгородью и имеет один этаж, а одна из стен здесь стеклянная. Также во дворе есть небольшой открытый бассейн.
Наряду с домиком есть также небольшие бассейны / Фото Dwell
Отремонтированный дом предлагает три спальни и две обновленные ванные комнаты, а также несколько гостиных и модернизированную кухню. Во второй части здания расположена студия, а также ванная комната. Все вместе выставлен на продажу за 998 000 долларов.
Похожее: 46 спален и 27 ванных комнат: в США на продажу выставили виллу с длинной историей – фото
Большая зона гостиной тянется через заднюю часть главного здания, освещенная естественным светом от множества раздвижных стеклянных дверей.
Смотрите больше фото дома за 1 миллион долларов:.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
С прекрасными пейзажами: 5 стильных саун со всего мира в необычных местах – фото18 ноября , 22:15
-
Достроят и отреставрируют: как виглядатиме старый кампус университета Хьюстона в США – фото19 ноября , 11:48