Коттедж в стиле ретро, который расположен в Лос-Анджелесе, выставили на продажу за 1 миллион долларов. Дом, который имеет каркасную форму "ноги паука", содержит три спальни и расположен во дворе площадью 1,6 Гетари. Больше о доме – читайте в материале.

Дом расположен на юго-востоке от центра Лос-Анджелеса, пишет Dwell.

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Коттедж состоит из залитых на месте бетонных стен с балочным крышей и делится на две части – основная имеет площадь в 250 квадратных метров, а другая – 46.



Дом спрятан за высокой живой изгородью / Фото Dwell

Здание спрятано за живой изгородью и имеет один этаж, а одна из стен здесь стеклянная. Также во дворе есть небольшой открытый бассейн.



Наряду с домиком есть также небольшие бассейны / Фото Dwell

Отремонтированный дом предлагает три спальни и две обновленные ванные комнаты, а также несколько гостиных и модернизированную кухню. Во второй части здания расположена студия, а также ванная комната. Все вместе выставлен на продажу за 998 000 долларов.

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Большая зона гостиной тянется через заднюю часть главного здания, освещенная естественным светом от множества раздвижных стеклянных дверей.

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