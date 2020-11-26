Відомий рок-музикант Пол Саймон прагне продати свою садибу у штаті Коннектикут, що у США. Вілла із земельною ділянкою у майже 13 гектарів коштує 12 мільйонів доларів. Цікаво, що раніше Саймон вже намагався продати садибу за 14 мільйонів, але покупців не знайшлось. Більше про віллу Пола Саймона – читайте в матеріалі.

Музикант придбав маєток під назвою Ханаан ще у 2002 році, пише Architectural Digest.

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Пол Саймон був відомий в 60-х роках минулого століття як учасник фольк-рок-дуету Simon & Garfunkel. Сьогодні музикант намагається продати свій маєток постійно опускаючи на нього ціну. 18 років тому Саймон придбав садибу за понад 16 мільйонів доларів, але сьогодні просить на 5 мільйонів дешевше.



В будинку музикант жив більшість свого життя / Фото Architectural Digest

Сам маєток був зведений ще в 1938 році та має площу у 792 метри квадратних. Будівля має шість спалень та вісім повноцінних ванних кімнат, з п'ятьма камінами. Цікавою є вітальня, яка може похвалитися цілою стіною вбудованих книжкових полиць від підлоги до стелі.



Зовні будинок оформлений у стилі кантрі / Фото Architectural Digest

Також продавці відзначають кухню із закругленим куточком для сніданку. На подвір'ї розташований відкритий басейн та гостьовий будинок на 222 метри квадратних. Саме в гостьовому будинку музикант записав свої останні чотири альбоми.



Всередині будинок має мінімалістичний ремонт / Фото Architectural Digest

На території маєтку росте магнолія, мідний бук та цукровий клен, а також тут є ставок, оточеним луками та безліччю звивистих пішохідних стежок. Дружині музиканта особливо подобався сад, де за її словами "можна пройти 30-хвилинну прогулянку і бути при цьому увесь час на своєму подвір'ї".

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Поруч з будинком є відкритий басейн / Фото Architectural Digest