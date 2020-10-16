Японский дизайн и цирковые палатки: в США креативно отремонтировали старый дом в лесу – фото
В Сиэтле, штат Вашингтон, американская дизайнерская студия SHED реализовала ремонт старого дома для бывших работников цирка. Пара также обожает японскую архитектуру. В результате дизайнеры учли все пожелания. Что из этого получилось – читайте в материале.
Здание расположено на наклонном участке посреди леса и раньше здесь было много проблем из-за неудачного планирования, информирует Dezeen.
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Дизайнеры решили сделать интерьеры проще, а сами комнаты стали намного светлее и визуально просторнее, что должно жильцам напоминать цирковые палатки.
Здание ранее было почти непригодным для жизни / Фото Dezeen
Оба клиенты жили в Японии и обожают как традиционные, так и современные элементы дизайна – от чайной концепции к современной японской архитектуры,
– объяснили дизайнеры.
Внешне дом получил металлическую облицовку с деревянными элементами. Также дизайнеры добавили крытую террасу и много окон.
Террасы и большие окна значительно прибавили комфорта зданию / Фото Dezeen
Внутри обустроили большую гостиную, в центре которой расположен камин. Также дом стал энергосберегающим – все благодаря солнечным панелям и улучшенной теплоизоляции.
Внутри снесли несколько перегородок / Фото Dezeen
Спальни размещены на верхнем этаже, рядом с кабинетом, который визуально соединен с тремя комнатами внизу.
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Добраться до дома можно только по металлической лестнице, ведь помещение стоит на небольшом возвышении, а двора здесь нет вообще.
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