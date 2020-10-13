SuperPausée – это макронамет, созданный из сочетания двух канадских палаток. Сооружение имеет два этажа, а каркас создан из металла. Палатка предлагает не только комфортные спальные места, но и полноценную гостиную с элементами декора, а также батут для созерцания звездами. Больше о "палаточном" доме во Франции – читайте в материале.

Дом расположили в муниципалитете Плоемель посреди леса, пишет Archdaily.

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Владельцы рассказывают, что жилье возведено как традиционный шатер - вручную и без использования инструментов.



Конструкция скреплена с двух палаток / Фото Archdaily

Дом собирался частями отдельно, а позже был сформирован в настоящее здание, общая площадь которого составляет около 50 квадратных метров.

На первом этаже размещена гостиная со спальными местами. Также здесь есть терраса, зимний сад, туалет и ванная. Общая высота потолков составляет почти 4 метра.



Гостинная оборудована деревянным полом и мебелью / Фото Archdaily

Наверху расположена спальня с матрасом, а над ней натянута сетка, которая напоминает батут, где можно полежать и наблюдать за звездами. Попасть на верх возможно только с помощью подвесных лестниц.



Батут чаще используют как гамак / Фото Archdaily

Вся конструкция держится на четырех металлических опорах, а стенки тента способны выдержать умеренный ветер и даже сильный дождь.

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