Японський дизайн та циркові намети: у США креативно відремонтували старий будинок в лісі – фото
В Сієтлі, що у штаті Вашингтон, американська дизайнерська студія SHED реалізувала ремонт старого будинку для колишніх працівників цирку. Пара також обожнює японську архітектуру. В результаті дизайнери врахували всі побажання. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі.
Будівля розташована на похилій ділянці посеред лісу та раніше мала багато проблем через невдале планування, інформує Dezeen.
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Дизайнери вирішили зробити інтер'єри простішими, а самі кімнати стали набагато світлішими та візуально просторішими, що мало б нагадувати мешканцям циркові намети.
Будівля раніше була майже не придатною для життя / Фото Dezeen
Обидва клієнти жили в Японії і обожнюють як традиційні, так і сучасні елементи дизайну – від чайної концепції до сучасної японської архітектури,
– пояснили дизайнери.
Зовні будинок отримав металеве облицювання з дерев'яними елементами. Також дизайнери додали криту терасу і багато вікон.
Тераси та великі вікна значно додали комфорту будівлі / Фото Dezeen
Всередині облаштували велику вітальню, в центрі якої розташований камін. Також будинок став енергоощадним – все завдяки сонячним панелям та покращеній теплоізоляції.
Всередині знесли кілька перегородок / Фото Dezeen
Спальні розміщені на верхньому поверсі, поряд з кабінетом, який візуально з'єднаний з трьома кімнатами внизу.
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Дістатись до будинку можна лише по металевих сходах, адже приміщення стоїть на невеличкому підвищенні, а подвір'я тут немає взагалі.
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