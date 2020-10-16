В Сієтлі, що у штаті Вашингтон, американська дизайнерська студія SHED реалізувала ремонт старого будинку для колишніх працівників цирку. Пара також обожнює японську архітектуру. В результаті дизайнери врахували всі побажання. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі.

Будівля розташована на похилій ділянці посеред лісу та раніше мала багато проблем через невдале планування, інформує Dezeen.

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Дизайнери вирішили зробити інтер'єри простішими, а самі кімнати стали набагато світлішими та візуально просторішими, що мало б нагадувати мешканцям циркові намети.



Будівля раніше була майже не придатною для життя / Фото Dezeen

Обидва клієнти жили в Японії і обожнюють як традиційні, так і сучасні елементи дизайну – від чайної концепції до сучасної японської архітектури,

– пояснили дизайнери.

Зовні будинок отримав металеве облицювання з дерев'яними елементами. Також дизайнери додали криту терасу і багато вікон.



Тераси та великі вікна значно додали комфорту будівлі / Фото Dezeen

Всередині облаштували велику вітальню, в центрі якої розташований камін. Також будинок став енергоощадним – все завдяки сонячним панелям та покращеній теплоізоляції.



Всередині знесли кілька перегородок / Фото Dezeen

Спальні розміщені на верхньому поверсі, поряд з кабінетом, який візуально з'єднаний з трьома кімнатами внизу.

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Дістатись до будинку можна лише по металевих сходах, адже приміщення стоїть на невеличкому підвищенні, а подвір'я тут немає взагалі.

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