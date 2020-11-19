Кабинет министров Украины определил перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые планируют реализовать до 2023 года. Одним из них является огромный курорт на юге Херсонской области под названием La Perla Azzurra. Больше об амбициозном проекте элитного курорта на Черном море – читайте в материале.

Курорт расположится рядом с Устричный озером, недалеко от села Лазурное, сообщает Інтерфакс-Україна.

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La Perla Azzurra будет занимать территорию почти 570 гектаров, а из них 300 гектаров отведут на строительство гостиниц, элитных апартаментов, спа-комплексов, аквапарков, яхт-клубов, эко-деревни с бунгало, торговых центров, ресторанов и пансионатов. По расчетам, такой курорт сможет вместить около 30 000 человек.



Правительство надеется таким образом привлечь инвесторов / Фото Invest in Kherson

Финансировать проект планируется используя средства частных инвесторов. Инвестору за его деньги предложат взять в аренду участок земли на 49 лет и приобщиться к созданию гигантского курорта.



Проект является самым масштабным на юге Украины / Фото Invest in Kherson

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В общем Кабинет министров выделил 103 приоритетных инвестиционных проекта, большинство из которых будут реализовывать за деньги инвесторов.

Смотрите видео презентации La Perla Azzurra: