Кабінет міністрів України визначив перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, які планують реалізувати до 2023 року. Одним з них є величезний курорт на півдні Херсонської області під назвою La Perla Azzurra. Більше про амбітний проєкт елітного курорту на Чорному морі – читайте в матеріалі.

Курорт розташується поряд з Устричним озером, що неподалік села Лазурне, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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La Perla Azzurra займатиме територію майже 570 гектарів, а з них 300 гектарів відведуть на будівництво готелів, елітних апартаментів, спа-комплексів, аквапарків, яхт-клубів, еко-села з бунгало, торгових центрів, ресторанів та пансіонатів. За розрахунками, такий курорт зможе вмістити близько 30 тисяч осіб.



Уряд сподівається таким чином залучити інвесторів / Фото Invest in Kherson

Фінансувати проєкт планують використовуючи кошти приватних інвесторів. Інвестору за його гроші запропонують взяти в оренду ділянку землі на 49 років та долучитись до створення гігантського курорту.



Проєкт є наймасштабнішим на півдні України / Фото Invest in Kherson

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Загалом Кабінет міністрів виділив 103 пріоритетних інвестиційних проєктів, більшість з яких реалізовуватимуть за гроші інвесторів.

Дивіться відео презентації La Perla Azzurra: