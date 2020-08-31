Бразильская архитектурная фирма Atelier Marko Brajovic разработала своеобразную портативную капсулу, которая создает рабочее место внутри дома. Разработка отвечает на запрос офисных работников иметь изолированное рабочее место.

Спрос на такие портативные офисы обострила пандемия, пишет Archdaily.

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По словам разработчиков, пока не понятно когда планета окончательно вернется к привычному режиму работы, поэтому стоит переосмыслить рабочие пространства.

Места в капсуле – мало/ Фото Archdaily

Это не просто превращение детской комнаты или пустого угла в доме в офис. Будущее заключается в создании безопасного, контролируемого и оборудованного рабочего пространства, которое органично интегрируется с домашней средой,

– пояснил разработчик.

Производство тоже очень простое / Фото Archdaily

Портативный кабинет способен вместить только рабочий стол и кресло. Само помещение является полупрозрачным, а перевозить его можно в любое место, где есть интернет-связь и доступ к электроэнергии.

Портативные офисы стали популярными из-за своей доступности / Фото Archdaily

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Производство таких кабинетов уже стало массовым, а их цена делает их доступными.