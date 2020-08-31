Бразильська архітектурна фірма Atelier Marko Brajovic розробила своєрідну портативну капсулу, яка створює робоче місце всередині будинку. Розробка відповідає на запит офісних працівників мати ізольоване робоче місце.

Попит на такі портативні офіси загострила пандемія, пише Archdaily.

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За словами розробників, поки не зрозуміло коли планета остаточно повернеться до звичного режиму роботи, тож варто переосмислити робочі простори.



Місця в капсулі – катма / Фото Archdaily

Це не просто перетворення дитячої кімнати чи порожнього кутка в будинку на офіс. Майбутнє полягає у створенні безпечного, контрольованого та обладнаного робочого простору, який органічно інтегрується з домашнім середовищем,

– пояснив розробник.



Виробництво теж є надзвичайно простим / Фото Archdaily

Портативний кабінет здатен вмістити лише робочий стіл та крісло. Саме приміщення є напівпрозорим, а перевозити його можна в будь-яке місце, де є інтернет-зв'язок та доступ до електроенергії.



Портативні офіси стали популярними через свою доступність / Фото Archdaily

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Виробництво таких кабінетів вже стало масовим, а їхня ціна робить їх доступними.